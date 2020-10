Mariborska univerza do 29 milijonov evrov za nadgradnjo raziskovalne infrastrukture

Maribor, 22. oktobra - Univerza v Mariboru je z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta nadgradnje nacionalnih raziskovalnih infrastruktur (RIUM) v vrednosti 29 milijonov evrov. Projekt so pridobili na podlagi poziva s strani ministrstva, trajal pa bo do konca junija 2022.