Mariborska univerza z novo opremo za razvoj inovativnih materialov iz obnovljivih virov

Maribor, 2. marca - Na Univerzi v Mariboru so danes slovesno odprli novo raziskovalno infrastrukturo, ki je locirana na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) in je del večjega projekta InnoRenew. V novonastalem laboratoriju z opremo v vrednosti nekaj več kot 1,1 milijona evrov bodo razvijali inovativne materiale iz obnovljivih virov.