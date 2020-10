Belgijska zunanja ministrica zaradi covida-19 na intenzivni negi

Bruselj, 22. oktobra - Belgijsko zunanjo ministrico Sophie Wilmes, ki so ji minuli teden potrdili okužbo z novim koronavirusom, so zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja v sredo zvečer prepeljali na intenzivni oddelek bolnišnice v Bruslju, so danes sporočili iz njenega kabineta.