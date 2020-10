V Lombardiji zaradi naraščanja okužb znova delujeta začasni bolnišnici

Milano/Bern, 21. oktobra - V italijanski deželi Lombardija sta ob naraščanju okužb z novim koronavirusom znova začeli delovati začasni bolnišnici v Bergamu in Milanu, ki so ju za oskrbo bolnikov s covidom-19 uporabljali že spomladi. Iz Švice medtem poročajo o novem dnevnem rekordu novih okužb, potrdili so jih več kot 5500.