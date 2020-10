Na okrogli mizi o varstvu človekovih pravic med epidemijo opozorila tudi na odgovornost vsakega posameznika

Ljubljana, 21. oktobra - Ni le obveznost države, da varuje pravico do življenja drugega, da ne posega v njegovo pravico do dostojanstva, da ne ogroža njegovega življenja, da ne izpostavlja po nepotrebnem posameznika virusu. To je obveznost vsakega posameznika, so ugotavljali razpravljavci na današnji spletni okrogli mizi o varstvu človekovih pravic v času epidemije.