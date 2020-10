Michel: London pred pomembno odločitvijo o svoji prihodnosti

Bruselj, 21. oktobra - Evropski poslanci so danes s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom in glavnim pogajalcem EU za brexit Michelom Barnierjem razpravljali o pogajanjih o prihodnjih odnosih med Združenim kraljestvom in unijo. Michel je poudaril, da je pred Londonom pomembna odločitev o svoji prihodnosti. Poslanci pa so bili kritični do Velike Britanije.