TI Slovenia: Novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je le prvi korak

Ljubljana, 21. oktobra - V Transparency International (TI) Slovenia pozdravljajo sprejem novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, a opozarjajo, da je to le prvi korak k celoviti prenovi protikorupcijskega okvirja, so zapisali v sporočilu za javnost. Hkrati svarijo pred sprejetimi predlogi, ki niso skladni s priporočili mednarodnih institucij.