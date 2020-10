DZ po več letih razprav o nujnosti sprememb potrdil novelo zakona o preprečevanju korupcije

Ljubljana, 21. oktobra - DZ je po več letih političnih in strokovnih razprav o nujnosti sprememb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je podlaga za delovanje KPK, danes sprejel novelo omenjenega zakona. Zanjo je glasovalo 78 poslancev, proti so bili trije. Po oceni večine poslanskih skupin zakon ureja ključne pomanjkljivosti pri delovanju KPK.