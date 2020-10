SFC: Bistveno in ključno je, da vlada čim prej sprosti sredstva za film

Ljubljana, 21. oktobra - Filmarji so vlado v ponedeljek pozvali k odpravi blokade slovenske kinematografije, s tem, da bi po že sprejetem rebalansu čim prej na dnevni red dala obravnavo in potrditev predlogov zahtevkov za financiranje filma. Na Slovenskem filmskem centru (SFC) so za STA zapisali, da imajo le še mesec dni za izpeljavo postopkov v zakonskih rokih.