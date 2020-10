Večer o krizi filmske industrije (9. 10.)

Maribor, 9. oktobra - Melita Forstnerič Hajnšek v komentarju #zaslofilm piše o tem, da država domačim filmskim produkcijam že mesece dolguje izplačila za opravljeno delo. S tem nastaja ogromna kulturna in gospodarska škoda, na kar so opozorili slovenskih filmarji in avdioustvarjalci v iniciativi #zaslofilm. Državo so med drugim pozvali tudi k povišanju sredstev.