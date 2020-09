Festival slovenskega filma v 23. izdaji nekoliko okrnjen zaradi zastale produkcije

Ljubljana, 29. septembra - Festival slovenskega filma bo v 23. izdaji, ki bo potekala med 6. in 11. oktobrom v Ljubljani in na spletu, v primerjavi s preteklimi leti nekoliko okrnjen predvsem v tekmovalnem programu celovečernih filmov. Razlog se skriva v zastali produkciji, ki je posledica koronavirusa in težav s financiranjem. Bo pa leto obeležil s posebnim koronaprogramom.