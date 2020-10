V BiH nov rekord z 922 okuženimi z novim koronavirusom, 14 smrtnih žrtev bolezni covida-19

Zagreb, 21. oktobra - V Bosni in Hercegovini so v minulih 24 urah ob 3000 testih zabeležili 922 novih okužb z novim koronavirusom. Od torka je zaradi covida-19 umrlo 14 ljudi, je danes objavilo ministrstvo za civilne zadeve BiH. Večino novih okužb so potrdili v Federaciji BiH, kjer so našteli 654 novih primerov.