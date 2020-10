Po oceni LMŠ, SD, Levice in SAB zaupanje v protikoronske ukrepe in priporočila na usodno nizki ravni

Ljubljana, 20. oktobra - Po oceni LMŠ, SD, Levice in SAB je zaupanje v ukrepe in priporočila zaradi nepremišljenosti in načina sporočanja, "predvsem pa zaradi številnih spornih potez vlade, ki je degradirala stroko, ki med epidemijo napada medije in sodstvo, ki si skuša podrejati družbene podsisteme", na usodno nizki ravni. Vlado pozivajo, da s taki dejanji takoj preneha.