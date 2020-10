Glavni odbor Sviza za dodatna sredstva za obvladovanje epidemije v šolah

Ljubljana, 20. oktobra - Glavni odbor Sviza od vlade zahteva, da za obvladovanje epidemije ter zagotavljanje stabilnega in kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa v proračunih za leti 2021 in 2022 nameni dodatnih 90 milijonov evrov letno. Sredstva bi namenili za osebno varovalno opremo in razkužila, tehnične prilagoditve in dodatne začasne zaposlitve.