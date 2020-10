Arnesove spletne učilnice nedosegljive, napaka ni povezana s ponedeljkovo

Ljubljana, 20. oktobra - Arnesove spletne učilnice so na drugi dan šolanja na daljavo nedosegljive, nepričakovano napako, ki ni v povezavi s ponedeljkovo, pa strokovnjaki že odpravljajo. Dan prej so namreč imeli težave s sistemom enotne prijave, po njeni odpravi pa lahko sistem zdaj prenese obremenitve, ki so 400-odstotne v primerjavi s spomladanskimi, so pojasnili za STA.