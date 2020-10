Raziskava: Več kot pol bolnikov s covidom-19 s simptomi še več mesecev po odpustu

London, 19. oktobra - Več kot polovica bolnikov s covidom-19, ki so se zdravili v bolnišnici, je še dva do tri mesece po začetni okužbi trpela za simptomi, kot so zadihanost, utrujenost, tesnoba in depresija, ugotavlja nova britanska raziskava. Vodili so jo znanstveniki z univerze Oxford, dolgotrajne učinke covida-19 pa je preučevala na 58 bolnikih.