Unicef pripravlja zalogo milijarde brizg za cepivo proti covidu-19

Ženeva, 19. oktobra - Sklad Združenih narodov za otroke (Unicef) želi do konca prihodnjega leta narediti zalogo več kot milijarde injekcijskih brizg za cepljenje proti covidu-19, od tega 520 milijonov že do konca tega leta. Ko bo cepivo na voljo, bodo lahko tako hitro sprožili kampanje cepljenja, so sporočili iz Unicefa.