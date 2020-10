Ob novih rekordih EU predstavila enoten koronski zemljevid

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Ženeva/Zagreb/Dunaj/Varšava, 16. oktobra - V številni državah Evrope so danes zabeležili nove črne rekorde v pandemiji covida-19. Epidemiološka slika se slabša, države pa uvajajo nove ukrepe. Da bi zagotovili preglednost in predvidljivost nacionalnih ukrepov v pandemiji so na spletni strani Centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) danes objavili enoten zemljevid EU.