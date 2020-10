V Nemčiji znova rekordno število okužb s koronavirusom

Berlin, 16. oktobra - V Nemčiji so v minulih 24 urah potrdili rekordnih 7334 okužb z novim koronavirusom, je sporočil nemški Inštitut Roberta Kocha (RKI). Dan pred tem so jih potrdili 6638 in tako prvič po več mesecih presegli rekord, postavljen marca ob vrhuncu prvega vala pandemije covida-19.