Podgoršek potrjen za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ljubljana, 15. oktobra - DZ je danes Jožeta Podgorška imenoval za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za je glasovalo 48 poslancev, proti jih je bilo sedem. Podporo so mu odrekli v LMŠ in Levici, kjer pa so poudarili, da ne oporekajo njegovim kompetencam, temveč temu, da bi bil minister v vladi Janeza Janše.