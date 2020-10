Pivčeva z odstopom končala dvoinpolmesečno sago o očitkih na njen račun

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana, 5. oktobra - Državni zbor bi moral danes odločati o predlogu predsednika vlade za razrešitev ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandre Pivec, a se to ni zgodilo, saj je Pivčeva še pred tem odstopila sama. Hkrati je tudi izstopila iz DeSUS. DZ se je s prenehanjem njene ministrske funkcije že seznanil in zdaj čaka na predlog za novega ministra.