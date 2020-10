DZ o imenovanju Podgorška za kmetijskega ministra

Ljubljana, 15. oktobra - DZ bo danes obravnaval predlog za imenovanje Jožeta Podgorška za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Podgorška, ki je trenutno državni sekretar na ministrstvu, so za ministra predlagali v DeSUS. Njegovo predstavitev pred odborom DZ za kmetijstvo so poslanci kot ustrezno ocenili brez glasu proti, zato težav pri imenovanju ni pričakovati.