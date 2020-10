Zveza aktivov svetov staršev: Jesenske počitnice priložnost za iskanje trajnejše rešitve za pouk v času koronavirusa

Ljubljana, 15. oktobra - S ponedeljkom se bodo učenci od vključno šestega razreda ponovno šolali od doma, to pa bo vplivalo tudi na njihove starše. Po prvi oceni Zveze aktivov svetov staršev Slovenije so bili ti ukrepi v neki obliki potrebni, vsekakor pa bi bilo treba odločitev o trajnejši rešitvi sprejeti še v času jesenskih počitnic, so za STA pojasnili v zvezi.