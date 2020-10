Kustečeva: Če se bo epidemiološka slika po počitnicah izboljšala, bomo znova prešli na model B

Ljubljana, 15. oktobra - Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je danes povedala, da so bili dodatne ukrepe prisiljeni sprejeti zaradi povečevanja okužb med zaposlenimi v osnovnih šolah, dijaki in študenti. Če se bo epidemiološka slika po jesenskih počitnicah izboljšala, pa bi lahko pouk za vse znova stekel po modelu B, torej tako kot do zdaj, je dejala.