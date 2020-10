Združenji ravnateljev OŠ in SŠ ter Sviz obžalujejo, da se vlada ni odločila za model C ali regionalno zapiranje šol

Ljubljana, 15. oktobra - Predstavniki združenj ravnateljev osnovnih in glasbenih šol ter srednjih šol in Sviz obžalujejo, da se vlada ni odločila za prehod na model C, ki predvideva 14-dnevno rotacijo med domom in šolo oziroma za regionalno zapiranje šol le v rdečih regijah. Želijo si več posluha za njihove predloge in opozarjajo, je za učence bolje, da se šolajo v šolah.