Ob možganski kapi ključno hitro ukrepanje

Ljubljana, 12. maja - Vsak dan možgansko kap utrpi več kot deset Slovencev, večinoma se zgodijo v domačem okolju. Zato je pomembno prepoznati znake možganske kapi in hitro ukrepanje. Ob današnjem evropskem dnevu ozaveščanja o možganski kapi pa v društvu za zdravje srca in ožilja opozarjajo tudi na pomen preventive in zdravega načina življenja.