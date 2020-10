V zdraviliščih pozdravljajo možnost koriščenja že rezerviranih turističnih namestitev

Celje, 15. oktobra - V Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč pozdravljajo odločitev vlade, da lahko gostje, ki so do danes rezervirali turistično nastanitev, to tudi koristijo. Je pa skrb za zdravje in varnost gostov vedno na prvem mestu, je za STA dejal direktor skupnosti Iztok Altbauer. Med krompirjevimi počitnicami so zdravilišča tradicionalno dobro zasedena.