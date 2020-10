Ljubljana, 15. oktobra - V minulih 14 dneh so se razmere v pandemiji covida-19 v sosednjih državah znova poslabšale. Še huje je bilo v Sloveniji, kjer je število okuženih na 100.000 prebivalcev preseglo 200. Najslabše razmere v regiji so še naprej v Črni gori in na Češkem.