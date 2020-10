V rdečih regijah bodo odpovedali maše, v oranžnih omejitev na deset vernikov

Ljubljana, 15. oktobra - Slovenski škofje bodo po objavi vladnih odlokov v zvezi z novim koronavirusom v uradnem listu objavili posebna navodila za duhovnike in vernike. Predvidoma v petek bodo v rdečih statističnih regijah odpovedali vse maše, verouk pa bodo do nadaljnjega izvajali na daljavo. V oranžnih regijah bodo maše omejene na deset vernikov, so sporočili iz SŠK.