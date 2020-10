Bruselj: Prezgodaj za celovito oceno slovenskega osnutka načrta za okrevanje

Bruselj, 15. oktobra - V Evropski komisiji so danes v odziv na poročanje slovenskih medijev o bruseljski negativni oceni osnutka slovenskega načrta za okrevanje sporočili, da je za celovito oceno slovenskega osnutka prezgodaj in da se veselijo nadaljnjega dialoga s slovenskimi oblastmi. Spomnili so, da se članice spodbuja, naj osnutke posredujejo od 15. oktobra.