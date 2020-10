V Franciji zaradi odziva na covid-19 preiskali dom zdravstvenega ministra

Pariz, 15. oktobra - Francoska policija je danes preiskala dom in delovne prostore ministra za zdravje Olivierja Verana ter med drugim tudi nekdanjega premierja Edouarda Philippa. Gre za del preiskave odziva oblasti na epidemijo covida-19, ki so jo pravosodni organi poleti sprožili na podlagi pritožb. Zajela je številne trenutne in nekdanje visoke predstavnike vlade.