SOS za okolje: V Mežiški dolini 15-letni program sanacije v zadnji tretjini

Črna na Koroškem/Mežica, 30. oktobra - Leta 2022 se izteče 15-letni program sanacije degradirane Zgornje Mežiške doline. Država je doslej za sanacijske ukrepe namenila več kot deset milijonov evrov, glede njihove izvedbe in rezultatov pa na okoljskem ministrstvu ocenjujejo, da prevladuje zmerno zadovoljstvo. Tudi v občinah Črna in Mežica so zadovoljni, a še z nekaj pričakovanji.