SOS za okolje: Z območja nekdanje Pomurke odstranili nevaren 20 let star mazut

piše Marjan Maučec

Murska Sobota, 29. oktobra - Iz objektov Pomurke, ki je v stečaju od leta 2009, so ta mesec po 20 letih skladiščenja odstranili okoli 100 ton mazuta, ki je zaradi prevelike vsebnosti žvepla v EU postal nevarni odpadek. Tekoči del so odpeljali v Bosno in Hercegovino, usedlino pa na sežig v Avstrijo.