Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 10.)

Ljubljana, 14. oktobra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o rekordnih 707 na novo potrjenih okužbah s koronavirusom v Sloveniji v torek in trenutnih epidemioloških razmerah v Sloveniji. Poročale so tudi o podaljšanju mejnega nadzora na meji med Slovenijo in Avstrijo in polaganju temeljnega kamna daljnovoda Cirkovice-Pince v Kidričevem.