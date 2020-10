Delo o evropski bitki s krizami (15. 10.)

Ljubljana, 14. oktobra - Peter Žerjavič v komentarju Vrh velikih težav piše o prvem rednem zasedanju evropskega sveta letos. Ta bo ob hudi negotovosti prebivalstva in politike ob vse slabših razmerah iskal ravnotežje med zdravjem in gospodarsko, socialno in psihološko vzdržnim zapiranjem gospodarstva. Na evropski ravni je za takšno bitko malo manevrskega prostora.