Večer o spoštovanju zaščitnih ukrepov (15. 10.)

Maribor, 14. oktobra - Urban Červek v komentarju To ni referendum, piše o tem, da bi se morali ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa držati ne glede na to, ali nam gresta Janez Janša in Jelko Kacin na živce ali ne. O ukrepih namreč govorijo tudi in predvsem zdravniki, ki obolele zdravijo, in znanstveniki, ki virus preučujejo.