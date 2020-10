Slovensko društvo Hospic tudi v času koronavirusa poudarja pravico svojcev do slovesa od umrlih

Ljubljana, 14. oktobra - V Slovenskem društvu Hospic so ob 25-letnici delovanja opozorili na pravico svojcev, da se poslovijo od umrlih. Ta pravica je namreč ob izbruhu novega koronavirusa mnogokrat postavljena v ozadje. Želijo si, da bi se to pravico uredilo tudi pravno in se jo umestilo v etične kodekse pristojnih institucij, izhaja iz današnje novinarske konference.