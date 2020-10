Bern/Dunaj, 14. oktobra - V Avstriji in Švici so v zadnjem dnevu potrdili rekordno število novih okužb z novim koronavirusom. V Avstriji imajo 1346 novih primerov, v Švici in Lihtenštajnu pa 2823, poroča nemška tiskovna agencija dpa.