Berlin, 14. oktobra - V Nemčiji so v preteklih 24 urah potrdili več kot 5000 primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je prvič od aprila. Po podatkih inštituta Roberta Kocha so v preteklem dnevu potrdili 5132 novih okužb, kar je več kot 1000 več kot dan prej, ko so jih zabeležili 4122.