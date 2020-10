Berlin, 12. oktobra - Lakota ostaja velik problem v več kot 50 državah, med njimi je 36 afriških, kaže letošnji indeks svetovne lakote, ki so ga danes predstavili v Berlinu. Predsednica nemške dobrodelne organizacije Welthungerhilfe Marlehn Thieme je opozorila, da svet ni na pravi poti do izkoreninjenja lakote do leta 2030, kar je eden od ciljev za trajnostni razvoj.