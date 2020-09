Prvič obeležujemo mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani

Ljubljana, 29. septembra - V Sloveniji in po svetu danes obeležujemo prvi mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrane, ki ga je s podporo Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) razglasila Generalna skupščina ZN. FAO ob tem izpostavlja naraščajočo lakoto, opozarja na posledice zavržene hrane na okolje in poziva k ukrepanju na vseh ravneh.