Deležniki v sodelovanje za zmanjševanje izgub in odpadne hrane

Ljubljana, 29. septembra - Deležniki iz celotne prehranske verige - od države, gospodarskih in podjetniških zbornic do potrošniške organizacije - so danes podpisali izjavo o sodelovanju za zmanjševanje izgub in odpadne hrane. S tem je narejen korak "v smer, ki bo pripeljala do spoštovanja hrane in tistih, ki to hrano pridelujejo," je poudarila ministrica Aleksandra Pivec.