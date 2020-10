Na Hrvaškem 181 novih okužb s koronavirusom

Zagreb, 12. oktobra - Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob 2461 opravljenih testih potrdili 181 okužb z novim koronavirusom, zaradi covida-19 pa so umrli trije bolniki, je danes sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Gre za najnižje dnevno število okužb od prejšnjega ponedeljka, ko je bilo 138 okuženih. Prejšnji teden so na Hrvaškem potrdili skupno 2763 novih okužb.