Novi koronavirus tudi v vrstah NK Maribor

Maribor, 12. oktobra - O pozitivnem izvidu testa na novi koronavirus poročajo tudi iz nogometnega kluba Maribor. Gre za člana mlade reprezentance Slovenije Aljošo Matka, ki je že v samoosamitvi in glede na to, da ni bil v stiku s soigralci iz kluba, NK Maribor nadaljuje dejavnosti in treninge, je klub zapisal na svoji spletni strani.