V soboto okužbe v 105 občinah

Ljubljana, 11. oktobra - Okužbe z novim koronavirusom so v soboto potrdili v 105 občinah. Največ primerov so odkrili v Ljubljani (70), sledijo Škofja Loka z 21 okužbami, Kranj z 19 ter Grosuplje in Sevnica s po 11. Aktivno okuženih je 3314 prebivalcev, največji delež aktivno okuženih je še vedno v Črni na Koroškem (1,097%), pred Mežico (0,674%) in Šentjernejem (0,615%).