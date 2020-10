V Avstriji 896 novih okužb z novim koronavirusom

Dunaj, 11. oktobra - V Avstriji so v preteklem dnevu ob več kot 13.800 testiranjih potrdili 896 novih okužb z novim koronavirusom, kar je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA največ, kar so jih potrdili od sobote do nedelje doslej. Prejšnji teden so v Avstriji potrdili 714 novih okužb, pred dvema tednoma pa 622.