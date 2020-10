Novi koronavirus v Braziliji zahteval že več kot 150.000 življenj

Brasilia, 11. oktobra - Število smrtnih žrtev koronavirusne bolezni 19 v Braziliji je v soboto preseglo 150.000, poročajo tuje tiskovne agencije. V celotni Latinski Ameriki in na Karibih so medtem v soboto zabeležili skupno že več kot deset milijonov primerov okužbe z novim koronavirusom in 360.000 smrti zaradi covida-19.