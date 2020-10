Okužbe z novim koronavirusom potrdili med zaposlenimi ljubljanske ortopedske klinike

Ljubljana, 9. oktobra - Med zaposlenimi ljubljanske ortopedske klinike so zaznali okužbe z novim koronavirusom, katerih izvor je najverjetneje asimptomatski bolnik, so na Twitterju zapisali v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Do zaključka epidemiološke analize in rezultatov testov predvidoma za deset dni ustavljajo elektivne ortopedske posege, so zapisali.