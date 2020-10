Strokovnjaki ob svetovnem dnevu paliativne in hospic oskrbe pozivajo k nemoteni oskrbi kljub pandemiji

Ljubljana, 10. oktobra - Ob svetovnem dnevu paliativne in hospic oskrbe, ki danes poteka pod geslom Moja oskrba, moje udobje, strokovnjaki Onkološkega inštituta Ljubljana in Slovenskega združenja za paliativno in hospic oskrbo pozivajo, naj paliativna oskrba tudi med pandemijo covida-19 kljub težjim pogojem dela poteka čim bolj nemoteno, so sporočili z inštituta.