Do torka zbiranja lahko še brez pozitivnega mnenja NIJZ, nov odlok ne posega v že izdana mnenja

Ljubljana, 9. oktobra - Organizatorji, ki od danes do torka pripravljajo javno zbiranje do 50 ljudi, za izvedbo dogodka še ne potrebujejo pozitivnega mnenja NIJZ, če bodo zagotovili spoštovanje higienskih priporočil in na prireditvi ne bodo ponujali hrane. Hkrati nov vladni odlok o omejitvi zbiranja ne posega v že izdana mnenja po starem odloku.